Вакцинация от COVID-19 стартовала в Сингапуре

Сингапур в среду приступил к вакцинации населения от корнавируса COVID-19 при помощи препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech, сообщили западные СМИ.
Первыми вакцину получат медицинские работники: в среду от COVID-19 были привиты более 30 сотрудников национального центра инфекционных заболеваний, а вторую дозу препарата они получат в январе.
После медиков власти Сингапура намерены иммунизировать престарелых, а затем всех остальных жителей страны. Ожидается, что к третьему кварталу 2021 года власти Сингапура будут располагать объемами вакцины, достаточными для бесплатной иммунизации всех 5,7-миллионов жителей страны.
Ранее в декабре, напоминают СМИ, Сингапур стал первой страной Азии, одобрившей вакцину Pfizer-BioNTech. Между тем, в Сингапуре отмечены примерно 58 тыс. случаев заражения COVID-19 - большинство среди рабочих-мигрантов, проживающих в скученных условиях в общежитиях; и всего 29 смертей среди инфицированных коронавирусом.
СМИ напоминают, что в регионе вакцинация от коронавируса только начинается. Так, прививки стали делать американскому контингенту в Южной Корее и некоторым представителям властей Филиппин. В КНР, по данным СМИ, от COVID-19 вакцинировали до 1 млн человек при помощи препаратов, получивших разрешение на экстренное использование. Однако полноценного одобрения подобных препаратов в Китае пока нет, добавляют СМИ.
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