Объем финансирования шинного СП Татнефти и Аллюра в Казахстане составит $284 млн, компании вложат 16,9% от суммы

Общий объем финансирования создания шинного завода, который будут строить "Татнефть" и казахстанская группа "Аллюр" составит $284 млн (20,9 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на 29 декабря), говорится в сообщении "Татнефти" .
Совместные инвестиции УК "Татнефть-Нефтехим" ("дочка" "Татнефти") и "Аллюр" в проект составят 16,9% от общего объема, или 3,5 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 29 декабря.
Как сообщалось, во вторник "Татнефть" и правительство Казахстана подписали соглашение о принципах участия в развитии машиностроения, предусматривающее господдержку проекта по созданию шинного завода в республике. Соглашение содержит меры государственной поддержки проекта по созданию современного высокотехнологичного производства автомобильных шин в Казахстане, включая софинансирование проекта, предоставление налоговых преференций, реализацию комплекса мер по защите рынка шинной продукции Казахстана и поддержке внутреннего производителя, а также ряд мер по защите прав и интересов "Татнефти" как иностранного инвестора.
"Татнефть" надеется, что новое соглашение станет стимулом для дальнейшего крупномасштабного стратегического партнерства и в других областях с привлечением оборудования, материалов и технологий, разработанных в Татарстане, в том числе при разработке месторождений сверхвязкой нефти.
Ранее сообщалось, что строительство шинного завода "Татнефти" и "Аллюра" начнется в марте 2021 года в городе Сарани Карагандинской области Казахстана, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года, выход на полную мощность - к 2025 году. Годовая производственная мощность составит 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для коммерческой техники и автобусов. Инвестиции в строительство завода оцениваются примерно в $220 млн.
Для реализации проекта УК "Татнефть-Нефтехим" и АО "Группа компаний "Аллюр" создали ТОО KamaTyresKZ. УК "Татнефть-Нефтехиму" принадлежит 51% в уставном капитале СП, "Аллюру" - 49%.
Шины будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья.
В настоящее время потребность Казахстана в шинах полностью покрывается импортом.
В состав АО "Группа компаний "Аллюр" входят ТОО "СарыаркаАвтоПром" (крупнейший автопроизводитель в стране), дилерская и дистрибьюторская сеть AllurAuto.
Предприятия шинной группы "Татнефти" объединены под брендом Kama Tyres, ими управляет ООО "УК "Татнефть-Нефтехим". В группу входят ПАО "Нижнекамскшина", АО "Нижнекамский механический завод", АО "Ярполимермаш-Татнефть", ООО "Торговый дом "Кама", ООО "Научно-технический центр "Кама", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" и ООО "Энергошинсервис".
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