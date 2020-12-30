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Американская газета Politico покупает издание E&E News, специализирующееся на новостях энергетики

Американская политическая газета Politico заключила соглашение о приобретении издания E&E News, специализирующегося на новостях для профессионалов в области энергетики и экологии.

Politico планирует сохранить E&E News в качестве отдельного бренда, сообщается в пресс-релизе. Главный основатель и владелец E&E News Майкл Уитт некоторое время продолжит работать в компании в роли консультанта.

Условия сделки не раскрываются.

Покупка E&E News позволит Politico существенным образом расширить информационный охват событий энергетической отрасли, а также еще дальше продвинуться в развитии бизнеса новостей для профессионалов, отмечает The Wall Street Journal. В девяти бюро E&E News в США работает порядка 65 корреспондентов, которые присоединятся к 17 сотрудникам редакции Politico, занимающимся освещением новостей в области энергетики и экологии.

Politico начало работу в 2007 году с освещения политической жизни Вашингтона, постепенно расширяло круг тем и нарабатывало репутацию. С 2015 года издание начало больше писать о Европе, была создана отдельная европейская версия сайта. В последние годы Politico стремится наращивать линейку информационной продукции для профессионалов.

Основанное в 1998 году, E&E предлагает пять ежедневных публикаций, в которых освещаются политические, рыночные и научно-технологические новости, касающиеся энергетической отрасли и вопросов окружающей среды.

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Тэги: США, ИЗДАНИЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]