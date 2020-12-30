Американская газета Politico покупает издание E&E News, специализирующееся на новостях энергетики

Американская политическая газета Politico заключила соглашение о приобретении издания E&E News, специализирующегося на новостях для профессионалов в области энергетики и экологии.
Politico планирует сохранить E&E News в качестве отдельного бренда, сообщается в пресс-релизе. Главный основатель и владелец E&E News Майкл Уитт некоторое время продолжит работать в компании в роли консультанта.
Условия сделки не раскрываются.
Покупка E&E News позволит Politico существенным образом расширить информационный охват событий энергетической отрасли, а также еще дальше продвинуться в развитии бизнеса новостей для профессионалов, отмечает The Wall Street Journal. В девяти бюро E&E News в США работает порядка 65 корреспондентов, которые присоединятся к 17 сотрудникам редакции Politico, занимающимся освещением новостей в области энергетики и экологии.
Politico начало работу в 2007 году с освещения политической жизни Вашингтона, постепенно расширяло круг тем и нарабатывало репутацию. С 2015 года издание начало больше писать о Европе, была создана отдельная европейская версия сайта. В последние годы Politico стремится наращивать линейку информационной продукции для профессионалов.
Основанное в 1998 году, E&E предлагает пять ежедневных публикаций, в которых освещаются политические, рыночные и научно-технологические новости, касающиеся энергетической отрасли и вопросов окружающей среды.
Главы спецслужб Азербайджана, Армении и РФ встретились в Москве
Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности на Южном Кавказе
Парламент Азербайджана поддержал открытие посольства в Афганистане
Средняя стоимость топлива в аэропортах РФ за год упала на 12% - Росавиация
Honda прекратит поставки автомобилей на рынок РФ в 2022 году - компания
Объем финансирования шинного СП Татнефти и Аллюра в Казахстане составит $284 млн, компании вложат 16,9% от суммы
В Азербайджане зафиксировано 1 052 новых случаев заражения COVID-19
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-ноябре операции с банковскими картами на 65,4%
Вакцина китайской компании Sinopharm от COVID-19 оказалась эффективной почти на 80%
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз