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Внешняя политика 30.12.2020 11:54

Парламент Азербайджана поддержал открытие посольства в Афганистане

Парламент Азербайджана поддержал предложение правительства об открытии посольства в Афганистане.

Милли Меджлис (парламент) на пленарном заседании 30 декабря принял проект закона "Об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Посольство Азербайджана будет действовать в Кабуле.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОСОЛЬСТВО, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]