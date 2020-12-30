Парламент Азербайджана поддержал открытие посольства в Афганистане

Парламент Азербайджана поддержал предложение правительства об открытии посольства в Афганистане.

Милли Меджлис (парламент) на пленарном заседании 30 декабря принял проект закона "Об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Посольство Азербайджана будет действовать в Кабуле.

А. Мамедов