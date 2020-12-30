Акционеры AzRe в конце января обсудят выплату дивидендов

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанской перестраховочной компании "AzRe Tekrarsigorta" пройдет 30 января, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
"На заседании акционерам предстоит обсудить финансовые итоги деятельности компании в 2020 году. Кроме этого, акционерам предстоит решить вопрос выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли", - отметили в компании.
Акционеры также обсудят другие вопросы, связанные с текущей деятельностью AzRe.
AzRe Tekrarsigorta является единственной перестраховочной компанией, действующей в Азербайджане. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов.
А. Мамедов
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