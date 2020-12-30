Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали пакет соглашений по отношениям ЕС и Великобритании

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в среду в Брюсселе от имени Евросоюза три соглашения, связанные с отношениями ЕС и Великобритании после Brexit.

"Это три отдельные соглашения. Каждое соглашение подписано в двух экземплярах. Затем состоится подписание в Лондоне премьер-министром Борисом Джонсоном, куда доставят подписанные в Брюсселе документы", - объяснил журналистам официальный представитель ЕС.

Он сообщил названия этих документов. Это соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом), с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии - с другой; соглашение между Европейским союзом и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о процедурах безопасности для обмена и защиты секретной информации; соглашение между правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом) о сотрудничестве в области безопасного и мирного использования ядерной энергии.

По словам представителя ЕС, после завершения подписания обеими сторонами одна из двух оригинальных копий каждого соглашения будет отправлена в Евросоюз, а другая останется в Великобритании.

Мишель и фон дер Ляйен подписали документы от имени ЕС, и глава Еврокомиссии также поставила свою подпись от имени Евратома.

Накануне Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года.

Учитывая, что временный режим применения рассчитан на два месяца, а Европарламент заявил о своем намерении ратифицировать документы только на мартовской пленарной сессии и предполагает "рассмотреть предложение о некотором продлении периода временного применения", представителю Евросоюза был задан вопрос, рассчитывают ли в Брюсселе, что Лондон согласится на такое продление.

Представитель ЕС объяснил, что вопрос о возможном продлении временного применения соглашений должен регулироваться сторонами в рамках Совета партнерства ЕС - Соединенное Королевство.

Он указал на то, что в приложении к принятому во вторник постановлению Совета ЕС сообщается о просьбе Еврокомиссии "представить соответствующие предложения, чтобы гарантировать, что Совет партнерства позволит временно применять соглашения до завершения союзом процедур, необходимых для их вступления в силу, включая окончательную юридическо-лингвистическую сверку всех их языковых версий как аутентичных и окончательных".

Подданные Соединенного Королевства 23 июня 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. Великобритания официально уведомила Европейский совет 29 марта 2017 года о своем намерении покинуть Евросоюз. Евросовет 17 октября 2019 года одобрил соглашение о выходе Великобритании, согласованное участниками переговоров с обеих сторон. Он также одобрил политическую декларацию о рамках будущих отношений между ЕС и Великобританией.

Соединенное Королевство покинуло Европейский Союз 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года. Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начались 2 марта 2020 года. В июне 2020 года Великобритания решила не добиваться продления переходного периода. Таким образом, переходный период Brexit закончится 31 декабря 2020 года.