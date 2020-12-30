Honda прекратит поставки автомобилей на рынок РФ в 2022 году - компания

Российская "дочка" японского автоконцерна Honda (ООО "Хонда Мотор Рус") объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на рынке РФ в течение 2022 года.

"Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - отмечает компания в своем заявлении.

Компания подчеркивает, что сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.