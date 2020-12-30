УМЭО SOCAR в январе-ноябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-ноябре 2020 года составил $915,859 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам января-ноября 2020 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $127,4 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $101,2 млн", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: ЗАО "AzerGold" ($99,8 млн), ООО "Azeraluminum" ($83,6 млн), ОАО "Азерэнержи" ($56 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($26,7 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($6,8 млн), ООО "Azertutun Aqrar Senaye Kompleksi" ($1,4 млн), ООО "Азербайджанская ТЭС" ($822 тыс.), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР ($773 тыс.), ООО "Azeripek" ($564 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: SOCAR Polymer - $88,8 млн ООО "Land Lojistic" - $84,1 млн, ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $65,7 млн, ООО "Sun Food" - $33,8 млн, "Global Trade Group" - $32,3 млн, ООО "Almeyve" - $30,4 млн, ООО "Baku Steel Company" - $26,5 млн, ООО "AQROVEST" - $24,7 млн, ООО "Fruit Store" - $24,5 млн.

Азербайджан в январе-ноябре 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,6 млрд.

Н.Аббасова