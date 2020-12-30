УМЭО SOCAR в январе-ноябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-ноябре 2020 года составил $915,859 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
"По итогам января-ноября 2020 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $127,4 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $101,2 млн", - отмечает ЦАЭРК.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: ЗАО "AzerGold" ($99,8 млн), ООО "Azeraluminum" ($83,6 млн), ОАО "Азерэнержи" ($56 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($26,7 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($6,8 млн), ООО "Azertutun Aqrar Senaye Kompleksi" ($1,4 млн), ООО "Азербайджанская ТЭС" ($822 тыс.), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР ($773 тыс.), ООО "Azeripek" ($564 тыс.).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: SOCAR Polymer - $88,8 млн ООО "Land Lojistic" - $84,1 млн, ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $65,7 млн, ООО "Sun Food" - $33,8 млн, "Global Trade Group" - $32,3 млн, ООО "Almeyve" - $30,4 млн, ООО "Baku Steel Company" - $26,5 млн, ООО "AQROVEST" - $24,7 млн, ООО "Fruit Store" - $24,5 млн.
Азербайджан в январе-ноябре 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,6 млрд.
Н.Аббасова
Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности и мира в регионе
Парламент Азербайджана поддержал открытие посольства в Афганистане
Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства
В Турцию привезли первую партию китайской вакцины Sinovac от COVID-19
Ввоз вакцины от COVID-19 в Азербайджан будет освобожден от налогов на 2 года
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 82 млн, число жертв превысило 1,78 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Израилем пригорода Дамаска, один человек погиб - СМИ
Минобороны РФ сообщило о подготовке к летным испытания новой межконтинентальной ракеты "Сармат"
Минобороны РФ анонсирует серийные поставки гиперзвуковой ракеты "Циркон" в 2022 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз