В Турцию привезли первую партию китайской вакцины Sinovac от COVID-19

В Турцию была доставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией Sinovac, сообщает агентство "Анадолу".

"В Турцию из Китая доставили первую партию вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении агентства.

Ранее Турция закупила партию вакцины китайской фирмы Sinovac. Третья фаза клинических испытаний препарата также проводилась на территории Турецкой Республики

"На начальном этапе эффективность китайской вакцины составит 91,25%, однако этот показатель будет постепенно увеличиваться", - отмечал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Всего за время пандемии коронавирусом в Турции заразилось свыше 2,1 млн человек, более 20 тыс. человек скончались.