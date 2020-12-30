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Здравоохранение 30.12.2020 12:55

В Турцию привезли первую партию китайской вакцины Sinovac от COVID-19

В Турцию была доставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией Sinovac, сообщает агентство "Анадолу".

"В Турцию из Китая доставили первую партию вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении агентства.

Ранее Турция закупила партию вакцины китайской фирмы Sinovac. Третья фаза клинических испытаний препарата также проводилась на территории Турецкой Республики

"На начальном этапе эффективность китайской вакцины составит 91,25%, однако этот показатель будет постепенно увеличиваться", - отмечал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Всего за время пандемии коронавирусом в Турции заразилось свыше 2,1 млн человек, более 20 тыс. человек скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ВАКЦИНА, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]