В Турцию привезли первую партию китайской вакцины Sinovac от COVID-19

В Турцию была доставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией Sinovac, сообщает агентство "Анадолу".
"В Турцию из Китая доставили первую партию вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Турция закупила партию вакцины китайской фирмы Sinovac. Третья фаза клинических испытаний препарата также проводилась на территории Турецкой Республики
"На начальном этапе эффективность китайской вакцины составит 91,25%, однако этот показатель будет постепенно увеличиваться", - отмечал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Всего за время пандемии коронавирусом в Турции заразилось свыше 2,1 млн человек, более 20 тыс. человек скончались.
Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности и мира в регионе
Парламент Азербайджана поддержал открытие посольства в Афганистане
Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства
Китай пересмотрел данные о росте ВВП в 2019 году до 6% с 6,1%
Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%
Азербайджан на 2 года освободил от налогов импорт оборудования для модернизации Бакинского НПЗ
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Израилем пригорода Дамаска, один человек погиб - СМИ
Минобороны РФ сообщило о подготовке к летным испытания новой межконтинентальной ракеты "Сармат"
Минобороны РФ анонсирует серийные поставки гиперзвуковой ракеты "Циркон" в 2022 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз