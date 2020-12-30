Азербайджан на 2 года освободил от налогов импорт оборудования для модернизации Бакинского НПЗ

Товары и материалы, ввозимые в Азербайджан с целью реконструкции нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), освобождаются от налогообложения с 1 января 2021 года сроком на 2 года.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс парламент Азербайджана принял в третьем, окончательном, чтении в среду, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Поправки действуют в отношении НПЗ с годовой производительностью не менее 3 млн тонн.

В настоящее время в Азербайджане единственным предприятием, которое удовлетворяет этому требованию, является Бакинский НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ). БНПЗ реализует масштабный проект по модернизации и реконструкции, который оценивается в $2,2 млрд. Полностью завершить проект планируется в 2024-2025 годах.

БНПЗ входит в структуру Госнефтекомпании Азербайджана.