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ТЭК 30.12.2020 13:06

Азербайджан на 2 года освободил от налогов импорт оборудования для модернизации Бакинского НПЗ

Товары и материалы, ввозимые в Азербайджан с целью реконструкции нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), освобождаются от налогообложения с 1 января 2021 года сроком на 2 года.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс парламент Азербайджана принял в третьем, окончательном, чтении в среду, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Поправки действуют в отношении НПЗ с годовой производительностью не менее 3 млн тонн.

В настоящее время в Азербайджане единственным предприятием, которое удовлетворяет этому требованию, является Бакинский НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ). БНПЗ реализует масштабный проект по модернизации и реконструкции, который оценивается в $2,2 млрд. Полностью завершить проект планируется в 2024-2025 годах.

БНПЗ входит в структуру Госнефтекомпании Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НПЗ, ОБОРУДОВАНИЕ, НАЛОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]