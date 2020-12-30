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Финансы 30.12.2020 13:11

Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%

Курс биткойна поставил очередной рекорд на торах в среду, завершая декабрь ростом почти на 50%, что является наилучшей динамикой за месяц с мая 2019 года.

Стоимость криптовалюты подскочила в ходе торгов на 6,2%, до $28572,1.

Если в прошлом резкие скачки стоимости биткойна быстро сменялись падением курса, то в этом году ситуация изменилась. Биткойн, подорожавший почти в 4 раза в этом году на фоне пандемии COVID-19, преодолел рекорд 2017 года еще 30 ноября, после чего продолжает расти.

Эксперты отмечают, что в этот раз подъем курса биткойна подогревают вложения более надежных инвесторов, чем в прошлом. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с сентября крупные новые инвесторы приобрели в общей сложности примерно 500 тыс. биткойнов общей стоимостью порядка $11,5 млрд.

Среди известных инвесторов, вкладывающихся в биткойны - миллиардеры Пол Тюдор Джонс и Стэнли Дракенмиллер, а также Square Inc., Microstrategy Inc. и Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

Небольшие инвесторы также покупают биткойны активнее, чем в 2017 году, отмечают в Chainalysis. В общей сложности было совершено более 38 млн переводов на сумму менее 1 тыс. биткойнов на персональные кошельки в этом году, что почти вдвое больше, чем в 2017 году.

Мнения относительно природы биткойна и перспектив криптовалюты по-прежнему расходятся. С одной стороны, есть те, кто считает биткойн инструментом хеджирования на фоне ослабления доллара и ожидаемого ускорения инфляции, с другой стороны - те, кто ставит под сомнение ценность криптовалют как класса активов, отмечая их спекулятивный характер, пишет MarketWatch.

"При том, что инвестиции институциональных участников рынка являются двигателем текущего "бычьего" тренда, мы также видим растущий интерес к биткойну розничных инвесторов, которые расценивают его как некую форму цифрового золота", - отмечает главный технологический директор криптовалютной биржи Bitfinex Паоло Ардоино.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, БИТКОЙН, КУРС, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]