Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности в регионе

Президент России Владимир Путин направил новогодние поздравления лидерам Азербайджана и Армении, в которых выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с этим странами ради мира и безопасности в регионе.

"В поздравлении на имя президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отмечено, что даже в такой непростой год сторонам удалось убедиться в прочности отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном", - сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Кроме того, выражена надежда, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что развитие российско-азербайджанских отношений "отвечает коренным интересам народов двух государств, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе".

Российский лидер также поздравил президента Армении Армена Саркисяна и главу армянского правительства Никола Пашиняна, выразив надежду, что "трудности и тяготы, которые принес уходящий год, останутся в прошлом", говорится в сообщении.

"Важно, что мы в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений между нашими странами", - подчеркнул Путин.

"Глава Российского государства отметил, что дальнейшее развитие многоплановых росийско-армянских связей отвечает коренным интересам двух народов", - говорится в сообщении пресс-службы.