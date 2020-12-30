Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

29.12 $/bbl   WTI 48.00 0.38 Brent 51.09 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 30.12.2020 13:26

Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности в регионе

Президент России Владимир Путин направил новогодние поздравления лидерам Азербайджана и Армении, в которых выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с этим странами ради мира и безопасности в регионе.

"В поздравлении на имя президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отмечено, что даже в такой непростой год сторонам удалось убедиться в прочности отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном", - сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Кроме того, выражена надежда, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что развитие российско-азербайджанских отношений "отвечает коренным интересам народов двух государств, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе".

Российский лидер также поздравил президента Армении Армена Саркисяна и главу армянского правительства Никола Пашиняна, выразив надежду, что "трудности и тяготы, которые принес уходящий год, останутся в прошлом", говорится в сообщении.

"Важно, что мы в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений между нашими странами", - подчеркнул Путин.

"Глава Российского государства отметил, что дальнейшее развитие многоплановых росийско-армянских связей отвечает коренным интересам двух народов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]