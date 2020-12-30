Temiz Sheher направит 912 тыс. манатов для подготовки проектно-сметной документации по 2 проектам

ОАО «Temiz Sheher» (Чистый город) привлекло ООО «Creat Company» для подготовки проектно-сметной документации по двум проектам.
Общая сумма заключенных с этой целью двух контрактов составляет 912,14 тыс. манатов.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, первый контракт заключен на подготовку проектно-сметной документации по строительству полигона для опасных (вредных) отходов в соответствии с местными и международными стандартами. Стоимость контракта - 619,5 тыс. манатов.
Предметом второго контракта является подготовка проектно-сметной документации по строительству пункта загрузки и выгрузки вредных отходов в поселке Шувелан. Сумма заключенного контракта - 292,64 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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