Temiz Sheher направит 912 тыс. манатов для подготовки проектно-сметной документации по 2 проектам

ОАО «Temiz Sheher» (Чистый город) привлекло ООО «Creat Company» для подготовки проектно-сметной документации по двум проектам.

Общая сумма заключенных с этой целью двух контрактов составляет 912,14 тыс. манатов.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, первый контракт заключен на подготовку проектно-сметной документации по строительству полигона для опасных (вредных) отходов в соответствии с местными и международными стандартами. Стоимость контракта - 619,5 тыс. манатов.

Предметом второго контракта является подготовка проектно-сметной документации по строительству пункта загрузки и выгрузки вредных отходов в поселке Шувелан. Сумма заключенного контракта - 292,64 тыс. манатов.

Х.Насирзаде