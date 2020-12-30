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Инфраструктура и тендеры 30.12.2020 14:48

Temiz Sheher направит 912 тыс. манатов для подготовки проектно-сметной документации по 2 проектам

ОАО «Temiz Sheher» (Чистый город) привлекло ООО «Creat Company» для подготовки проектно-сметной документации по двум проектам.

Общая сумма заключенных с этой целью двух контрактов составляет 912,14 тыс. манатов.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, первый контракт заключен на подготовку проектно-сметной документации по строительству полигона для опасных (вредных) отходов в соответствии с местными и международными стандартами. Стоимость контракта - 619,5 тыс. манатов.

Предметом второго контракта является подготовка проектно-сметной документации по строительству пункта загрузки и выгрузки вредных отходов в поселке Шувелан. Сумма заключенного контракта - 292,64 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: TEMIZ/SHEHER, СМЕТА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]