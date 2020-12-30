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Дальнее зарубежье 30.12.2020 15:13

Взрыв прогремел в аэропорту Адена после прилета делегации правительства Йемена - ТВ

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Аден на юго-западе Йемена, сообщает в среду телеканал "Аль-Арабийя".

По его данным, по аэропорту был произведен минометный обстрел. Есть жертвы и пострадавшие.

Отмечается, что взрыв произошел вскоре после того, как в аэропорту приземлился самолет, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии.

Телеканал указывает, что, по первоначальным данным, никто из министров не пострадал.

На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, что на аэродроме в момент обстрела находилось много людей, началась паника.

Ранее в декабре президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади издал указ о формировании нового правительства страны.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: ЙЕМЕН, АДЕН, АЭРОПОРТ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]