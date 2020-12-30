Взрыв прогремел в аэропорту Адена после прилета делегации правительства Йемена - ТВ

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Аден на юго-западе Йемена, сообщает в среду телеканал "Аль-Арабийя".

По его данным, по аэропорту был произведен минометный обстрел. Есть жертвы и пострадавшие.

Отмечается, что взрыв произошел вскоре после того, как в аэропорту приземлился самолет, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии.

Телеканал указывает, что, по первоначальным данным, никто из министров не пострадал.

На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, что на аэродроме в момент обстрела находилось много людей, началась паника.

Ранее в декабре президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади издал указ о формировании нового правительства страны.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.