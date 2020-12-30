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ТЭК 30.12.2020 15:35

Нефть дорожает на ожидании данных о запасах в США, Brent - $51,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 в среду составляет $51,5 за баррель, что на $0,41 (0,8%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,45 за баррель, что на $0,45 (0,94%) выше уровня предыдущих торгов.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей, S&P Global Platts - на 3,8 млн баррелей.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Тем временем, надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики, принятого в США, пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

"Крупные прямые выплаты американцам могли бы оживить спрос на нефть, - отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер. - Без дополнительных стимулов спрос будет тормозить. Это то, что сдерживает цены на нефть в данный момент".

Рынок в целом не отреагировал на новости о выявлении в США случая заражения новой разновидностью коронавируса, ранее обнаруженной в Великобритании. Новый штамм был выявлен по меньшей мере в 17 странах, пишет S&P Global Platts.

"Я не думаю, что трейдеры обеспокоены новым штаммом коронавируса, поскольку пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что вакцины против него неэффективны", - считает Дэвид Леннокс из Fat Prophet.

Он добавил, что, если бы существовали опасения по поводу спроса, "мы бы увидели гораздо большее падение цен на нефть за последние несколько дней".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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