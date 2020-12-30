Главы спецслужб Азербайджана, Армении и РФ встретились в Москве

Встреча руководителей спецслужб Армении, Азербайджана и России состоялась в Москве в минувшее воскресенье, сообщает пресс-центр армянской Службы нацбезопасности в среду.
"При посредничестве директора ФСБ России Александра Бортникова 27 декабря в Москве состоялась трехсторонняя встреча с участием директора Службы национальной безопасности Армении и главы Службы государственной безопасности Азербайджана", - говорится в сообщении.
По данным армянского ведомства, участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе обмен военнопленными и поиск лиц, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, который продолжался с 27 сентября по 9 ноября.
"Достигнуты договоренности об осуществлении работ по различным направлениям", - отметили в СНБ Армении.
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