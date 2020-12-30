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Карабахский конфликт 30.12.2020 15:43

Главы спецслужб Азербайджана, Армении и РФ встретились в Москве

Встреча руководителей спецслужб Армении, Азербайджана и России состоялась в Москве в минувшее воскресенье, сообщает пресс-центр армянской Службы нацбезопасности в среду.

"При посредничестве директора ФСБ России Александра Бортникова 27 декабря в Москве состоялась трехсторонняя встреча с участием директора Службы национальной безопасности Армении и главы Службы государственной безопасности Азербайджана", - говорится в сообщении.

По данным армянского ведомства, участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе обмен военнопленными и поиск лиц, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, который продолжался с 27 сентября по 9 ноября.

"Достигнуты договоренности об осуществлении работ по различным направлениям", - отметили в СНБ Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СПЕЦСЛУЖБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]