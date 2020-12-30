США предложили Турции создать совместную группу по С-400, Анкара согласилась

США выступили с предложением Анкаре создать совместную рабочую группу по вопросам покупки Турцией российских зенитных ракетных установок (ЗРС) С-400, сообщает издание "Сабах" со ссылкой на главу МИД Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.
"Мы поддерживаем диалог, поэтому мы сказали "да" предложению, и на уровне экспертов начались переговоры", - цитирует "Сабах" слова Чавушоглу.
Министр отметил, что госсекретарь США Майк Помпео ранее высказывался в пользу создания такой группы. В то же время, Чавушоглу пояснил, что несмотря на контакты на экспертном уровне, сама группа пока не функционирует.
"На нашей встрече с Помпео мы сказали, что наше предложение по группе все еще актуально, а американцы предложили работать над этим вопросом. Сейчас ещё идут переговоры, совместной рабочей группы все еще нет", - уточнил министр.
Также министр, комментируя недавно введенные американские санкции, подчеркнул, что они являются "атакой на наши суверенные права".
Ранее в среду некоторые турецкие СМИ сообщали о фактическом создании рабочей группы, сославшись на слова Чавушоглу. Позже поступили сообщения, согласно которым этой группы пока что нет.
"Сабах" напоминает, что ранее Турция уже предлагала сформировать рабочую группу с целью оценить влияние С-400 на обороноспособность НАТО, однако Вашингтон предложения Анкары игнорировал.
В декабре этого года США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРС С-400.
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских С-400. Он подчеркнул, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.
В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
Главы спецслужб Азербайджана, Армении и РФ встретились в Москве
Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности на Южном Кавказе
Парламент Азербайджана поддержал открытие посольства в Афганистане
Средняя стоимость топлива в аэропортах РФ за год упала на 12% - Росавиация
Honda прекратит поставки автомобилей на рынок РФ в 2022 году - компания
Объем финансирования шинного СП Татнефти и Аллюра в Казахстане составит $284 млн, компании вложат 16,9% от суммы
В Азербайджане зафиксировано 1 052 новых случаев заражения COVID-19
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-ноябре операции с банковскими картами на 65,4%
Вакцина китайской компании Sinopharm от COVID-19 оказалась эффективной почти на 80%
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз