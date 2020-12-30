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Регион 30.12.2020 16:20

США предложили Турции создать совместную группу по С-400, Анкара согласилась

США выступили с предложением Анкаре создать совместную рабочую группу по вопросам покупки Турцией российских зенитных ракетных установок (ЗРС) С-400, сообщает издание "Сабах" со ссылкой на главу МИД Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

"Мы поддерживаем диалог, поэтому мы сказали "да" предложению, и на уровне экспертов начались переговоры", - цитирует "Сабах" слова Чавушоглу.

Министр отметил, что госсекретарь США Майк Помпео ранее высказывался в пользу создания такой группы. В то же время, Чавушоглу пояснил, что несмотря на контакты на экспертном уровне, сама группа пока не функционирует.

"На нашей встрече с Помпео мы сказали, что наше предложение по группе все еще актуально, а американцы предложили работать над этим вопросом. Сейчас ещё идут переговоры, совместной рабочей группы все еще нет", - уточнил министр.

Также министр, комментируя недавно введенные американские санкции, подчеркнул, что они являются "атакой на наши суверенные права".

Ранее в среду некоторые турецкие СМИ сообщали о фактическом создании рабочей группы, сославшись на слова Чавушоглу. Позже поступили сообщения, согласно которым этой группы пока что нет.

"Сабах" напоминает, что ранее Турция уже предлагала сформировать рабочую группу с целью оценить влияние С-400 на обороноспособность НАТО, однако Вашингтон предложения Анкары игнорировал.

В декабре этого года США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРС С-400.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских С-400. Он подчеркнул, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]