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Дальнее зарубежье 30.12.2020 16:36

Не менее 12 человек погибли при взрывах в аэропорту Адена в Йемене

По меньшей мере, 12 человек в среду стали жертвами серии взрывов и обстрела аэропорта Адена на юго-западе Йемена, сообщает газета The Independent со ссылкой на источники.

По их данным, есть также пострадавшие, среди которых лица в ранге заместителей министров.

Мощный взрыв прогремел ранее в среду в аэропорту Аден. По некоторым данным, взрывов было несколько, причем по аэропорту произвели минометный обстрел.

Инцидент произошел вскоре после того, как в аэропорту приземлился самолет, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии.

На видеокадрах видно, как на аэродроме началась паника, над зданием аэропорта поднимаются клубы дыма.

Пока ответственность за нападение никто на себя не взял. Заместитель министра спорта Йемена Хамза аль-Камали заявил, что, предположительно, атака была совершена повстанцами-хуситами.

Ранее в декабре президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади издал указ о формировании нового правительства страны.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]