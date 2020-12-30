В Азербайджане зафиксировано 1 052 новых случаев заражения COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 052 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 217,636 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 101 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 34 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 609.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 180,295 тыс. человек (+4 067 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 34 тыс. 732 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 904 теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 185,247 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов