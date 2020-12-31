Исследования Луны и дальнего космоса планируется начать в 2021 году - Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в 2021 году госкорпорация планирует запустить программу исследований Луны и дальнего космоса.

"В 2021 году Роскосмос приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара", - сообщил Рогозин в Twitter.

В своём новогоднем поздравлении глава "Роскосмоса" также подчеркнул важность изучения нашей планеты, как части Солнечной системы, окружённой мировым космическим океаном.

"Это не просто удовлетворение любопытства человечества, но и жизненная необходимость", - отметил Рогозин.