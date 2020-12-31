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Наука и образование 31.12.2020 16:49

Исследования Луны и дальнего космоса планируется начать в 2021 году - Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в 2021 году госкорпорация планирует запустить программу исследований Луны и дальнего космоса.

"В 2021 году Роскосмос приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара", - сообщил Рогозин в Twitter.

В своём новогоднем поздравлении глава "Роскосмоса" также подчеркнул важность изучения нашей планеты, как части Солнечной системы, окружённой мировым космическим океаном.

"Это не просто удовлетворение любопытства человечества, но и жизненная необходимость", - отметил Рогозин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОСКОСМОС, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]