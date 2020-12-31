В России за сутки зарегистрировано 27,7 тыс. новых случаев COVID-19, 593 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 тыс. 747 случая, умерли за сутки 593 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 тыс. 747 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 164 (15%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 593.

Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений - за сутки в столице заболели COVID-19 6 тыс. 566 человек. В городе подтверждены 73 летальных случая от новой инфекции, выздоровели 6 тыс. 76 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3758) и Московская область (1487) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 159 тыс. 297 случаев коронавирусной инфекции, 57 тыс. 19 умерших и 2 млн 554 тыс. 340 выписанных, в том числе 28 тыс. 922 человека выписаны за последние сутки.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 501 случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Нижегородской области, 394 - в Свердловской области, 392 - в Псковской, 387 - в Ростовской, 379 - в Воронежской, 359 - в Архангельской, 366 - в Карелии, 354 - в Вологодской области, 333 в Крыму, 341 - в Хабаровском крае, 331 - в Пермском, 321 - в Красноярском, 305 - в Челябинской области, 304 - в Самарской, в Коми - 265, 278 - в Ульяновской области, 275 - в Волгоградской, 270 - в Саратовской, 261 - в Мурманской, 260 - в Иркутской, 254 - в Омской. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Наименьшие темпы прироста в Тыве (0,2%) и Еврейской автономной области (0,4%).

Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки в Санкт-Петербурге - 84. На втором месте Москва (73), на третьем Воронежская и Ростовская области (28). В Краснодарском крае 21 случай, в Нижегородской и Самарской областях 14, 12 - в Ленинградской области, 11 - в Тульской и Чувашии, 10 - в Пермском крае.

По девять случаев во Владимирской, Вологодской, Новосибирской областях и Крыму, по восемь - в Ивановской, Липецкой, Омской областях и в республике Саха (Якутия), по семь - в Ставропольском и Алтайском краях, республиках Коми и Дагестан, по шесть - в Белгородской, Саратовской, Ульяновской областях, Хакасии, по пять - в Ярославской, Волгоградской, Челябинской областях, Севастополе, по четыре - в Калининградской, Мурманской, Астраханской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, республике Башкортостан, Удмуртской республике. По три и два случая в десяти регионах.

По одному смертельному исходу в восьми регионах (Архангельская, Псковская, Кировская, Магаданская области, Забайкальский, Хабаровский края, республика Марий Эл и Еврейская автономная область).

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в четверг, в России нарастающим итогом проведено более 90,6 млн тестов на COVID-19, из них 445 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 663 тыс. 186 человек.