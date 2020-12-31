Органы здравоохранения КНР выявили первый в стране случай "британского" более заразного типа коронавируса COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на исследование Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Первым пациентом в Китае, инфицированным этим штаммом, стала 23-летняя женщина из Шанхая, которая прибыла из Великобритании 14 декабря.

По прибытии она была госпитализирована с легкими симптомами болезни. Учитывая тот факт, что она прилетела из Великобритании, эксперты 24 декабря провели генетическую проверку взятых у нее анализов и выяснили, что речь идет о "британском" штамме вируса.

В центре по контролю и профилактике заболеваний также сообщили, что в данный момент отслеживают все контакты зараженной, добавляют СМИ.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется.

В результате более 50 стран, включая КНР, ввели ограничения на транспортное сообщение с Великобританией.