Органы здравоохранения КНР выявили первый в стране случай "британского" более заразного типа коронавируса COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на исследование Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Первым пациентом в Китае, инфицированным этим штаммом, стала 23-летняя женщина из Шанхая, которая прибыла из Великобритании 14 декабря.
По прибытии она была госпитализирована с легкими симптомами болезни. Учитывая тот факт, что она прилетела из Великобритании, эксперты 24 декабря провели генетическую проверку взятых у нее анализов и выяснили, что речь идет о "британском" штамме вируса.
В центре по контролю и профилактике заболеваний также сообщили, что в данный момент отслеживают все контакты зараженной, добавляют СМИ.
Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется.
В результате более 50 стран, включая КНР, ввели ограничения на транспортное сообщение с Великобританией.
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