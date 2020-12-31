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ТЭК 31.12.2020 14:58

Цена российского газа для Армении в I квартале 2021г составит $165 за 1 тыс. кубометров

Цена российского газа для Армении в первом квартале 2021 года останется на уровне 2020 года и будет равна $165 за 1 тыс. кубометров, сообщили "Интерфаксу" в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна

"Цена на поставку газа на первый квартал 2021 года осталась неизменной в размере $165 за тысячу кубометров", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя офиса вице-премьера, переговоры по цене на российский газ после первого квартала пока продолжаются.

Как сообщалось ранее, ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года.

"Консультации о поставках газа в последующий период будут продолжены", - сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

В 2019 и 2020 году "Газпром" поставлял в Армению газ по $165 за тыс. кубометров.

В 2019 году "Газпром" поставил в Армению 2,167 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2020 года отбор составил 1,701 млрд куб. м (+1%).


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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]