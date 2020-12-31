Путин и Трамп стали в 2020 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами

Президент РФ Владимир Путин по итогам 2020 года вновь стал абсолютным лидером самых упоминаемых в прессе персон - в итоговом рейтинге он получил 3 млн 885 тыс. 960 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Далее "пятерка" российских лидеров ежегодного рейтинга выглядит так: на втором месте премьер РФ Михаил Мишустин, у него 770 тыс. 804 упоминания в СМИ, на третьем - мэр Москвы Сергей Собянин (688 тыс. 554 упоминания). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков занял четвертое место (449 тыс. 16 упоминаний), блогер Алексей Навальный - на пятом (356 тыс. 436 ссылок).

По сравнению с итогами 2019 года в числе пяти самых медийных российских персон, помимо Путина, остались только Песков и Собянин. Экс-премьер, ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев переместился со второго на седьмое место (269 тыс. 398 упоминаний), а министр иностранных дел Сергей Лавров - с четвертого на восьмое место (243 тыс.401 ссылка).

Шестую позицию занял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, замыкавший топ-10 рейтинга прошлого года, у него 285 тыс. 593 ссылки. В "десятку" самых упоминаемых в СМИ российских политиков также вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (девятое место и 203 тыс. 179 ссылок) и вице-премьер Татьяна Голикова (десятое место и 200 тыс. 9 упоминаний).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (седьмое место в 2019 году) и министр обороны Сергей Шойгу (девятое место) покинули "десятку" по итогам 2020 года.

В иностранной части рейтинга за год произошли заметные изменения, главное - сменился лидер, им стал вернувшийся со второго места американский президент Дональд Трамп (1 млн 173 тыс. 65 упоминаний). На второе с четвертого поднялся белорусский президент Александр Лукашенко (928 тыс. 9 ссылок), на третье переместился лидер прошлогодней "десятки" иностранных политиков президент Украины Владимир Зеленский, у него 716 тыс. 873 упоминания в СМИ.

Избранный президент США Джо Байден стал четвертым в списке иностранных медиаперсон, резко перешагнув почти через два десятка позиций (23-я в 2019 году) и получив 441 тыс. 177 ссылок. С шестой строчки на пятую за этот год поднялся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (219 тыс. 507 ссылок). Госсекретарь США Майк Помпео тоже улучшил результат: шестая позиция вместо восьмой и 199 тыс. 17 упоминаний. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла седьмое место на фоне десятого в прошлом году (168 тыс. 415 ссылок).

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон уступил в рейтинге 2020 года, опустившись с седьмого места на девятое (165 тыс. 321 упоминание).

Премьер Армении Никол Пашинян замкнул топ-10 иностранных политиков (164 тыс. 379), в прошлом году он был только в третьей "десятке" рейтинга (26 место).

Покинули иностранный топ-10 по итогам 2020 года экс-президенты Украины Петр Порошенко и Виктор Янукович, освободив третье и пятое места соответственно, и президент Венесуэлы Николас Мадуро, у него было девятое место.

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

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