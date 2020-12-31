Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе будет готов в течение 10-14 дней - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий центр по мониторингу за режимом прекращения огня в Карабахе будет готов в течение 10-14 дней.
"Азербайджан выполняет свои обязательства в вопросе совместного российско-турецкого мониторингового центра. Азербайджанская сторона в настоящее время строит здание для Центра мониторинга в Агдамском районе. Этот Центр мониторинга будет готов в ближайшие 10 дней - максимум две недели. Насколько мне известно, турецкая сторона готова к действиям. Возможно, вы также контактируете с российской стороной, чем раньше заработает Центр мониторинга, тем лучше", - сказал Алиев в четверг в Баку, принимая турецкую делегацию во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром.
При этом президент отметил, что несмотря на почти двухмесячное окончание войны, тем не менее, в Нагорном Карабахе наблюдаются случаи проявления действий неподконтрольных армянских сил, что недопустимо.
"Несмотря на то, что после войны прошло около двух месяцев, угрозы и опасности все еще есть. На нашей территории действуют неконтролируемые вооруженные силы Армении, и некоторые из них не хотят уходить или сдаваться. Поэтому должен быть Центр мониторинга для устранения этой угрозы и обеспечения мира и стабильности в нашем регионе в целом в будущем", - подчеркнул Алиев.
По его словам, эти армянские вооруженные формирования не подчиняются властям Армении. "Многие из них обезврежены, часть из них арестованы. Они не могут считаться военнопленными, они террористы. При посредничестве российских миротворцев часть из них ушла из региона, они были переданы Армении. Но некоторые остаются и совершают теракты против нас. Но, несмотря на это, в целом режим прекращения огня соблюдается и эта положительная сторона трехстороннего заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября", - отметил Алиев.
Вместе с тем президент Азербайджана подчеркнул, что в самой Армении некоторые силы жаждут военного реванша, что может обернуться для самой Армении самоубийством.
"К сожалению, некоторые политические силы в Армении придерживаются реваншистских взглядов, открыто заявляют, что однажды они начнут войну против Азербайджана и оккупируют азербайджанские земли. Для них это будет самоубийством. Конечно, такие попытки будут устранены сразу на месте, но угрозы есть. Поэтому в этом регионе необходимо проводить мониторинг и контроль, и я уверен, что турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию", - добавил президент Азербайджана.
Х.Насирзаде
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