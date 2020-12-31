Великобритания переходит с 1 января на независимую от ЕС политику в сфере санкций

Великобритания с завершением переходного периода по выходу из Евросоюза начинает с 2021 года проводить полностью самостоятельную политику в области санкций, что, как говорят эксперты, означает появление в мире еще одного важного центра независимых санкционных решений и приведет к новому усложнению санкционного комплаенса для бизнеса.
До 31 декабря граждане и юридические лица в Великобритании должны были соблюдать требования законодательства ЕС, включая нормативные акты по санкциям; с началом 2021 г. Лондон сможет действовать в этой сфере самостоятельно. В рамках подготовки к завершению Brexit Великобритания приняла в 2018 году национальный закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег (Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018), который создал для этого законодательные основы. Летом 2020 г. британское правительство в рамках новой, самостоятельной системы ограничительных мер уже ввело собственные санкции за нарушения прав человека против 49 граждан и организаций из России и Саудовской Аравии.
В целом национальные британские санкционные списки пока в основном совпадают с европейскими, но уже им не идентичны. По подсчетам аналитиков X-Compliance, под финансовые санкционные ограничения Великобритании на текущий момент подпадают в общей сложности более 1700 физических лиц и около 600 организаций.
The Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), британский орган, отвечающий за применение санкций, в марте 2020 г. наложил штраф в 20,5 млн фунтов стерлингов на Standard Chartered Bank. Банк предоставил в 2015-2018 гг. кредиты турецкому Denizbank A.S, который в то время принадлежал российскому Сбербанку. Размер штрафа показал новый, более радикальный подход британского регулятора к наказанию нарушителей санкционных режимов: до сих пор его штрафы не превышали 140 тыс. фунтов, пишет The Wall Street Journal. Лондон ранее говорил также о намерении более тесно сотрудничать в области санкционной политики с США и Канадой, подходы которых отличаются от европейских большей жесткостью.
"Да, необходимо признать, что Лондон будет жестче наказывать нарушителей санкций и накладывать санкции быстрее, нежели ЕС. В этом отношении Великобритания присоединится к санкционному активизму США. Однако разница в подходах тоже останется, - считает директор по санкционному комплаенсу российской Ассоциации этики бизнеса и КСО (RBEN) Денис Примаков. - Так, Великобритания может расширить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые занимаются отмыванием денежных средств на территории Великобритании". При этом новая санкционная политика может стать более жесткой по отношению к России, так как теперь Великобритания не ограничена обязательствами перед ЕС, считает Примаков.
По данным системы X-Compliance, пандемия в целом не повлияла в 2020 г. на санкционную активность в мире. Санкционные списки США, ЕС и других стран менялись за год почти 1000 раз, что соответствует уровню 2019 года. При этом в целом за время президентства Дональда Трампа число ограничительных мер по сравнению с администрацией Барака Обамы выросло, по различным оценкам, на 60-70%, расширилось число оснований для их применения.
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