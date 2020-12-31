Антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 установлен в Латвии

За минувшие сутки в Эстонии было выявлено 738 новых случаев заражения коронавирусом, в Литве - 2360 случаев инфицирования, в Латвии - 1861 новых больных.
Так, согласно сообщению департамента здоровья Эстонии, за сутки заболели 738 человек, три пациента скончались. Всего с начала эпидемии умерли 229 человек.
Накануне в среду в Эстонии был отмечен самый высокий суточный прирост заражений Covid-19 с начала пандемии - 968 случаев заражения.
По состоянию на утро 31 декабря с коронавирусной инфекцией госпитализированы 393 человека, из них 26 находится на искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии в Эстонии зафиксировано 27 990 случаев заражения.
Между тем в Литве подтверждено 2360 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 36 человек, сообщил департамент статистики.
В среду в Литве было зафиксировано 3934 случая инфицирования.
В общей сложности с начала пандемии в Литве выявлено 140 тыс. 579 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 67 тыс. 344 человека, 71 тыс. 28 человек выздоровели. В целом от коронавируса в Литве скончались 1458 человек, по иным причинам умерло 749 зараженных.
Тем временем в Латвии за прошедшие сутки выявлено самое большое с начала пандемии суточное количество новых случаев COVID-19 - 1861, умерли девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 30 декабря - 1367.
В целом с начала пандемии в Латвии выявлен коронавирус у 40 904 человек. Умерли 635 человек с подтвержденным коронавирусом.
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