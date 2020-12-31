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Здравоохранение 31.12.2020 23:49

Антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 установлен в Латвии

За минувшие сутки в Эстонии было выявлено 738 новых случаев заражения коронавирусом, в Литве - 2360 случаев инфицирования, в Латвии - 1861 новых больных.

Так, согласно сообщению департамента здоровья Эстонии, за сутки заболели 738 человек, три пациента скончались. Всего с начала эпидемии умерли 229 человек.

Накануне в среду в Эстонии был отмечен самый высокий суточный прирост заражений Covid-19 с начала пандемии - 968 случаев заражения.

По состоянию на утро 31 декабря с коронавирусной инфекцией госпитализированы 393 человека, из них 26 находится на искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии в Эстонии зафиксировано 27 990 случаев заражения.

Между тем в Литве подтверждено 2360 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 36 человек, сообщил департамент статистики.

В среду в Литве было зафиксировано 3934 случая инфицирования.

В общей сложности с начала пандемии в Литве выявлено 140 тыс. 579 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 67 тыс. 344 человека, 71 тыс. 28 человек выздоровели. В целом от коронавируса в Литве скончались 1458 человек, по иным причинам умерло 749 зараженных.

Тем временем в Латвии за прошедшие сутки выявлено самое большое с начала пандемии суточное количество новых случаев COVID-19 - 1861, умерли девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 30 декабря - 1367.

В целом с начала пандемии в Латвии выявлен коронавирус у 40 904 человек. Умерли 635 человек с подтвержденным коронавирусом.

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Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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