Меркель обещает привиться от COVID-19 в порядке очереди

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что сделает прививку от COVID-19 в порядке очереди.
"Ежедневно будет больше тех, кто получит прививку, добавятся разные возрастные и профессиональные группы, а затем те, кто бы хотел это сделать. Я тоже буду делать прививку, когда придет моя очередь", - сказала Меркель.
Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Германии 27 декабря, граждан прививают препаратом совместного производства немецкой компании Biontech и американского фармацевтического концерна Pfizer.
Строительство железной дороги до границы с Арменией займет максимум 2 года - президент Азербайджана
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе будет готов в течение 10-14 дней - президент Азербайджана
Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2021г с дефицитом 4,1% ВВП
Цена российского газа для Армении в I квартале 2021г составит $165 за 1 тыс. кубометров
Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2021г с дефицитом 4,3 млрд манатов
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
Меркель заявила, что в этом году выступает с последним новогодним обращением
Глава МИД Ирана подозревает Вашингтон в поисках предлогов для войны
Минобороны Китая назвала провокационным проход двух военных кораблей США через Тайваньский пролив
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз