Меркель обещает привиться от COVID-19 в порядке очереди

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что сделает прививку от COVID-19 в порядке очереди.

"Ежедневно будет больше тех, кто получит прививку, добавятся разные возрастные и профессиональные группы, а затем те, кто бы хотел это сделать. Я тоже буду делать прививку, когда придет моя очередь", - сказала Меркель.

Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Германии 27 декабря, граждан прививают препаратом совместного производства немецкой компании Biontech и американского фармацевтического концерна Pfizer.