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Здравоохранение 31.12.2020 17:49

Меркель обещает привиться от COVID-19 в порядке очереди

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что сделает прививку от COVID-19 в порядке очереди.

"Ежедневно будет больше тех, кто получит прививку, добавятся разные возрастные и профессиональные группы, а затем те, кто бы хотел это сделать. Я тоже буду делать прививку, когда придет моя очередь", - сказала Меркель.

Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Германии 27 декабря, граждан прививают препаратом совместного производства немецкой компании Biontech и американского фармацевтического концерна Pfizer.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]