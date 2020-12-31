Меркель назвала пандемию COVID-19 политическим, социальным и экономическим вызовом столетия

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг назвала пандемию коронавируса COVID-19 историческим кризисом.

"Пандемия коронавируса была и есть политический, социальный, экономический вызов столетия. Это исторический кризис, который сильно повлиял на всех, а на многих - слишком сильно", - сказала она в новогоднем видеообращении к гражданам.

Меркель выразила соболезнования людям, которые потеряли близких и поблагодарила медицинских работников, сотрудников почты и транспорта, полиции и образовательных учреждений, людей, которые работают в продуктовых магазинах.