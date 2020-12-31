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Здравоохранение 31.12.2020 18:32

Меркель назвала пандемию COVID-19 политическим, социальным и экономическим вызовом столетия

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг назвала пандемию коронавируса COVID-19 историческим кризисом.

"Пандемия коронавируса была и есть политический, социальный, экономический вызов столетия. Это исторический кризис, который сильно повлиял на всех, а на многих - слишком сильно", - сказала она в новогоднем видеообращении к гражданам.

Меркель выразила соболезнования людям, которые потеряли близких и поблагодарила медицинских работников, сотрудников почты и транспорта, полиции и образовательных учреждений, людей, которые работают в продуктовых магазинах.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, КОРОНАВИРУС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]