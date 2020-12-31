Меркель заявила, что в этом году выступает с последним новогодним обращением

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что в этом году выступает с последним новогодним обращением к гражданам, так как в следующем году больше не планирует претендовать на должность главы правительства ФРГ.
"Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, на которых я не буду больше баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам в качестве канцлера", - сказала Меркель.
По ее словам, она никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год: причиной тому стала пандемия коронавируса COVID-19.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.
Президент Азербайджана призвал Армению воздержаться от реванша в Карабахе
Саркисян: Причины поражения Армении в карабахской войне - дезорганизованность, безответственность и непрофессионализм
Строительство железной дороги до границы с Арменией займет максимум 2 года - президент Азербайджана
Газпром продлил контракт с Молдавией на 2021г
Минюст США добивается конфискации недвижимости экс-владельцев украинского ПриватБанка
Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2021г с дефицитом 4,1% ВВП
Антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 установлен в Латвии
Пилотируемый полет к Луне состоится в 2028 году - Рогозин
В Белоруссии за сутки выявлено 1923 случая заражения COVID, 10 пациентов скончались
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз