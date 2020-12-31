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Дальнее зарубежье 31.12.2020 20:15

Брюссель не желал "наказывать" Лондон за Brexit - французский министр

Долгие и сложные переговоры о будущих отношениях ЕС и Британии после Brexit являлись не замыслом Брюсселя, а просчетом Лондона, заявил в четверг министр Франции по европейским делам Клеман Бон.

"С Brexit Великобритания наказывает саму себя. Мы не пытались наказать ее", - приводят слова министра западные СМИ.

"Британия осознала, что отсутствие доступа к европейскому рынку стало бы экономической катастрофой. Вот почему было достигнуто соглашения (ЕС и Британии - ИФ) - есть доступ к европейскому рынку, но при уважении наших условий и правил", - пояснил Бон.

Он также назвал 1 января 2021 года, когда Великобритания должна окончательно покинуть ЕС "историческим" и "печальным днем". В то же время Бон подчеркнул, что Brexit должен стать уроком для европейцев, указывающим на необходимость для Европы двигаться вперед "быстрее и сильнее".

Подданные Соединенного Королевства 23 июня 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. Великобритания официально уведомила Европейский совет 29 марта 2017 года о своем намерении покинуть Евросоюз. Евросовет 17 октября 2019 года одобрил соглашение о выходе Великобритании, согласованное участниками переговоров с обеих сторон. Он также одобрил политическую декларацию о рамках будущих отношений между ЕС и Великобританией.

Соединенное Королевство покинуло Европейский Союз 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года. Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начались 2 марта 2020 года. В июне 2020 года Великобритания решила не добиваться продления переходного периода. Таким образом, переходный период Brexit закончится 31 декабря 2020 года.

24 декабря Великобритания и Евросоюз завершили согласование текста соглашения по поводу их будущих отношений после Brexit. Затем Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен от имени Евросоюза подписали в Брюсселе это соглашение. От имени Великобритании это сделал в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Также накануне палата общин Великобритании большинством голосов утвердила законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза. Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), ранее председатель ЕП Давид Сассоли заявил, оно не состоится в этом году, поскольку было заключено в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МНЕНИЕ


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