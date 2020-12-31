С Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Коллектив "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" поздравляет вас с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с наступающим новым годом!

Пусть в 2021 году сбудутся ваши надежды и мечты, воплотятся в жизнь самые смелые планы!

Желаем всем единения, мира и согласия, оптимизма и хорошего настроения, а главное - крепкого здоровья! Пусть в новом году удача сопутствует вам!

А "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" будет, как всегда, быстро и точно сообщать вам о событиях в Азербайджане и в мире.

С НОВЫМ ГОДОМ!