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Социум 31.12.2020 17:18

С Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Коллектив "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" поздравляет вас с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с наступающим новым годом!

Пусть в 2021 году сбудутся ваши надежды и мечты, воплотятся в жизнь самые смелые планы!

Желаем всем единения, мира и согласия, оптимизма и хорошего настроения, а главное - крепкого здоровья! Пусть в новом году удача сопутствует вам!

А "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" будет, как всегда, быстро и точно сообщать вам о событиях в Азербайджане и в мире.

С НОВЫМ ГОДОМ!


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ДЕНЬ/СОЛИДАРНОСТИ, НОВЫЙ/ГОД, ИНТЕРФАКС/АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]