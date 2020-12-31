Впервые с начала пандемии в Таджикистане за сутки не выявлено ни одного заражения COVID-19

Медики в Таджикистане за минувшие сутки не выявили ни одного факта заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране осталось на вчерашнем уровне - 13 тыс. 296, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
Накануне сообщалось о 31 случаях заражения за сутки. Число излечившихся достигло 12 тыс. 851 человек.
"В настоящее время под клиническим наблюдением с легкой формой заболевания на лечении в домашних условиях находятся 355 больных", - сообщили в пресс-центре.
Минздрав не сообщил о фактах смерти, связанных с коронавирусом за прошедшие сутки, с начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 90 человек.
Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля.
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