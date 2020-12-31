В Белоруссии за сутки выявлено 1923 случая заражения COVID, 10 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 31 декабря зарегистрированы 194 тыс. 284 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 1923 случая против 1957 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 424 пациента (на 30 декабря - 1414) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 175 тыс. 147 пациентов (на 30 декабря - 171 тыс. 901), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 3 тыс. 246 пациентов.
За минувшие сутки выполнено 26 тыс. 102 теста. Всего в стране проведено 3 млн. 988 тыс. 420 тестов.
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