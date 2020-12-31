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Здравоохранение 31.12.2020 19:05

Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19

Французский киноактёр и режиссёр Робер Оссейн скончался в четверг на 94-м году жизни, передают парижские СМИ со ссылкой на его супругу.

Днём ранее актёр отметил 93-летие. В сообщениях отмечается, что причиной смерти стали респираторные осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.

Актер, у которого были азербайджанские корни, с детства хорошо говорил по-русски.

Наибольший успех в кино Оссейн имел в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях романов об Анжелике.

Во Франции Оссейн был хорошо известен и как театральный режиссёр.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АКТЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]