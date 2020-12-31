Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2021г с дефицитом 4,1% ВВП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил госбюджет на 2021 год.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Доходы госбюджета Азербайджана на 2021 год утверждены на уровне 25 млрд 427 млн манатов (рост на 5,4% по сравнению с прогнозом на 2020 год), расходы - 28 млрд 543 млн манатов (рост на 3,8%).
Дефицит госбюджета составит 3 млрд 116 млн манатов или 4,1% ВВП.
Доходы госбюджета на 2021 год рассчитаны из цены на нефть в $40 за баррель (на 2020 год - $35 за баррель).
В структуре доходов 13 млрд 776 млн манатов или 54,2% будет обеспечено за счет поступлений от нефтяного сектора, 11 млрд 651 млн манатов (45,8%) - от ненефтяного сектора. По сравнению с 2020 годом рост поступлений в бюджет от ненефтяного сектора составит 15%.
Поступления по линии Государственной налоговой службы предусмотрены на уровне 7 млрд 250 млн манатов (рост по сравнению с 2020 годом на 1%) или 28,5% всех бюджетных доходов, по линии Государственного таможенного комитета - 3,9 млрд манатов (рост на 1,8%) или 15,3% доходов.
Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2021 год предусмотрены в размере 12 млрд 200 млн манатов (без изменений) или 48% всех бюджетных доходов.
Кроме того, 3,5% доходов госбюджета обеспечат трансферты из Фонда обеспечения обязательств по госдолгу и гарантиям, 1% - перечисления от прибыли Центрального банка Азербайджана, 2,7% - внебюджетные доходы бюджетных организаций, еще 1% - прочие доходы.
В структуре расходов 11 млрд 111,9 млн манатов (рост на 5,3%) планируется направить на социальные цели, что составляет 38,9% расходов госбюджета.
В целом, на текущие расходы придется 18 млрд 14 млн манатов (63,1% расходов госбюджета), капитальные - 8 млрд 330,3 млн манатов (29,2% расходов).
Расходы на обслуживание госдолга составят 2 млрд 198,8 млн манатов или 7,7% расходов госбюджета. По сравнению с 2020 годом расходы на обслуживание госдолга увеличатся на 27,4%.
Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 124 млн манатов, расходам - 27 млрд 492,2 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП.
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