Пилотируемый полет к Луне состоится в 2028 году - Рогозин

"Роскосмос" отправит корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030 году должны посадить наш экипаж на Луну", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
В мае Рогозин сообщил, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.
Ранее он сообщал, что к 2030 году Россия планирует высадить человека на Луну.
Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин сообщал, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов. По его данным, строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов. Согласно представленной им "дорожной карте" Лунной программы, первая экспедиция должна продлиться две недели.
В марте Рогозин заявил, что в России стартовало производство первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".
Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5".
Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.
В России также ведется разработка "ядерного буксира", предназначенного для исследования Луны и дальнего космоса. Как говорится в договоре на разработку аванпроекта аппарата, он, в частности, будет предназначен для поиска на Луне полезных ископаемых.
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