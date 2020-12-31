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Карабахский конфликт 31.12.2020 23:42

Саркисян: Причины поражения Армении в карабахской войне - дезорганизованность, безответственность и непрофессионализм

Президент Армении Армен Саркисян назвал уходящий год тяжелейшим в современной истории своей страны.

"Подходит к концу 2020 год. Он был тяжелейшим в нашей современной истории. Тяжёл своими потерями, последствиями, уроками. Мы прошли через жестокие испытания", - говорится в поздравительном послании Саркисяна, распространенном пресс-службой президента.

Он назвал причины поражения в недавней карабахской войне: "Результат войны и сегодняшняя ситуация - следствие дезорганизованности, безответственности и непрофессионализма в различных сферах государственного управления".

Саркисян напомнил, что в будущем году Армения будет отмечать 30-летие независимости.

"Сегодня необходимо сосредоточить все наши усилия на решении реальных проблем, изменить образ мышления, заново сформировать нашу национальную и государственную концепцию, провести переоценку самих себя и того, чем мы обладаем, перестроить государственное управление, экономику, армию, дипломатию и, конечно, образование, науку", - заявил президент Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]