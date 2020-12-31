Саркисян: Причины поражения Армении в карабахской войне - дезорганизованность, безответственность и непрофессионализм

Президент Армении Армен Саркисян назвал уходящий год тяжелейшим в современной истории своей страны.

"Подходит к концу 2020 год. Он был тяжелейшим в нашей современной истории. Тяжёл своими потерями, последствиями, уроками. Мы прошли через жестокие испытания", - говорится в поздравительном послании Саркисяна, распространенном пресс-службой президента.

Он назвал причины поражения в недавней карабахской войне: "Результат войны и сегодняшняя ситуация - следствие дезорганизованности, безответственности и непрофессионализма в различных сферах государственного управления".

Саркисян напомнил, что в будущем году Армения будет отмечать 30-летие независимости.

"Сегодня необходимо сосредоточить все наши усилия на решении реальных проблем, изменить образ мышления, заново сформировать нашу национальную и государственную концепцию, провести переоценку самих себя и того, чем мы обладаем, перестроить государственное управление, экономику, армию, дипломатию и, конечно, образование, науку", - заявил президент Армении.