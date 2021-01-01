Президент Азербайджана призвал Армению воздержаться от реванша в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние 5-6 лет переговоры с Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта были бессмысленными.

«В последние 5-6 лет смысл в переговорах был утерян. Армения проводила военные учения на оккупированных территориях, организовывались атаки на наши позиции. Каждый раз Армения предпринимала провокации, когда в переговорах намечался какой-то прогресс», - сказал Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу в связи с Днем солидарности азербайджанцев и Новым годом.

По его словам, переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта велись почти 30 лет, но они оказались безрезультатными. «Армения занималась имитацией переговоров. Политика, действия, шаги Армении за эти годы показали, что она была не заинтересована в урегулировании конфликта, хотела вечно держать наши земли под оккупацией», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что в последние годы ситуация в зоне конфликта накалялась и эксперты признавали, что война неизбежна. «Долгие годы говорили, что военного решения конфликта в Карабахе нет. Определенные круги говорили, что я должен именно это говорить, чтобы отговорить нас от военного решения, чтобы статус-кво не менялся и был вечным. Но мы в одиночку противостояли Армении и ее сторонникам», - добавил он.

Президент отметил, что за 44 дня конфликт был решен военным путем, теперь идет фаза политического урегулирования. «Война осталась позади, показала нашу силу, единение нашего общества. Пусть в Армении не забывают об этих 44 днях. Если кто-то в Армении сегодня живет реваншем, то он ошибается. И если кому-то вздумается оскорбить азербайджанский народ, то они получат еще более сильный урок, чем эти 44 дня. Азербайджан военным путем принудил Армении к капитуляции», - сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что все 17 лет, что он является президентом Азербайджана, велась целенаправленная работа по усилению страны, ее экономической независимости, которая позволила обеспечить политическую безопасность. «Мы также использовали различные пути, чтобы ослабить Армению и мы не скрывали этого. Мы держали Армению в изоляции от всех международных и региональных проектов», - добавил он.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Армения неоднократно отказывалась от обещаний покинуть оккупированные территории. «Апрельские бои (2016 года – ИФ) не стали уроком для Армении. Продолжавшиеся несколько дней апрельские бои завершились нашей хоть и маленькой, но победой. Армения была принуждена, поставлена на место, мы освободили часть наших земель от оккупантов, показали, что никто и ничто не сможет заставить нас свернуть с нашего пути. Но это не стало им уроком. После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли. Это правда. Но затем там было захвачено отделение полиции - то ли это они сами организовали, то ли действительно такой случай произошел. Террористическая группировка совершила там теракт, после чего руководство Армении сказало, видите, обстановка здесь напряженная, мы не можем сделать это. Нас обманули», - сказал он.

По его словам, Гюннютская – Нахчыванская операция в 2018 году также была успешной. «Мы взяли большую территорию, освободили ее и заняли стратегические высоты. И снова это не стало уроком. То есть, мы дали им шанс. В 2018 году в Армении, - сегодня некоторые называют это революцией, некоторые переворотом, им лучше знать, - произошли изменения, появились надежды, и они были не беспочвенными. Я не хочу идти вглубь. Мы надеялись, что новое руководство очистится от прошлых ошибок, и этот вопрос найдет свое решение. Но и этого не произошло. Можно сказать, что спустя год против нас были сделаны неприемлемые шаги, нас фактически обманули, они выиграли время, чтобы решить свои внутренние проблемы, раздавить, арестовать внутреннюю оппозицию. Неприемлемые заявления, оскорбление азербайджанского народа, неуместные действия, позорные шаги, заявления и провокационные военные операции – в июле, августе и, наконец, 27 сентября. Я сказал: Довольно уже, вперед! Вражеская армия была уничтожена за 44 дня. Сегодня армянской армии нет», - добавил Алиев.

А.Азизов