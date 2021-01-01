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Дальнее зарубежье 01.01.2021 11:55

Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени

Первый министр Шотландии Никола Стерджен попросила Евросоюз "не выключать свет" в связи со скорым возвращением региона в его состав.

"Европа, Шотландия скоро вернется, не выключай свет", - написала она в твиттере перед самым Новым годом.

Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. В течение года представители Европейского союза и Великобритании обсуждали то, как будут строиться дальнейшие отношения между сторонами в самых разных сферах.

Переговоры шли долго и с переменным успехом, они приостанавливались на некоторое время из-за ситуации с COVID-19, а также проходили в онлайн-формате. Время от времени диалог заходил в тупик, поскольку ни одна из сторон не желала идти на уступки и упрекала другую в отсутствии готовности к компромиссам.

Одним из последствий "развода" Великобритании с ЕС стала резкая активизация сепаратистских настроений в Шотландии. Как сообщали СМИ, более половины шотландцев выступают за выход из Соединенного королевства и возвращение в Евросоюз.

Первый министр Стерджен в недавнем интервью немецкой Die Welt заявила, что обязательно проведет второй референдум о независимости Шотландии, возможно, уже в 2021 году. Она выразила уверенность, что большинство шотландцев выскажется за выход из состава Великобритании.

По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в Европейский союз и будет принята туда в кратчайшие сроки.

Первый референдум о независимости прошел в Шотландии в 2014 году.

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Тэги: ШОТЛАНДИЯ, МИНИСТР, ЕС, ВОЗВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]