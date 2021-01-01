Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени

Первый министр Шотландии Никола Стерджен попросила Евросоюз "не выключать свет" в связи со скорым возвращением региона в его состав.
"Европа, Шотландия скоро вернется, не выключай свет", - написала она в твиттере перед самым Новым годом.
Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. В течение года представители Европейского союза и Великобритании обсуждали то, как будут строиться дальнейшие отношения между сторонами в самых разных сферах.
Переговоры шли долго и с переменным успехом, они приостанавливались на некоторое время из-за ситуации с COVID-19, а также проходили в онлайн-формате. Время от времени диалог заходил в тупик, поскольку ни одна из сторон не желала идти на уступки и упрекала другую в отсутствии готовности к компромиссам.
Одним из последствий "развода" Великобритании с ЕС стала резкая активизация сепаратистских настроений в Шотландии. Как сообщали СМИ, более половины шотландцев выступают за выход из Соединенного королевства и возвращение в Евросоюз.
Первый министр Стерджен в недавнем интервью немецкой Die Welt заявила, что обязательно проведет второй референдум о независимости Шотландии, возможно, уже в 2021 году. Она выразила уверенность, что большинство шотландцев выскажется за выход из состава Великобритании.
По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в Европейский союз и будет принята туда в кратчайшие сроки.
Первый референдум о независимости прошел в Шотландии в 2014 году.
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