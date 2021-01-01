Около 9,5 тысяч новых случаев COVID-19 фиксируется на Украине второй день подряд, этот показатель вырос к концу недели

На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 9 432 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших - 10 016 человек, умерли 147 пациентов, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Днем ранее, 31 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания, 30 декабря сообщалось о 7 986 новых случаев, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших; 28 декабря на Украине было 4 835 новых случаев инфицирования, 27 декабря было зафиксировано 6 113 новых случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 064 479 человек, 18 680 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 720 009 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.
Сейчас на Украине COVID-19 болеют 325 790 человек.
Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 9 688, информирует СНБО.
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