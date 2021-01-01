В Грузии выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, скончались 23 человека - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 990 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 228 тыс. 410, сообщили в пятницу в Минздраве республики.

Накануне сообщалось о 1527 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 528 человек, за минувшие сутки скончались еще 23 человека.

Число выздоровевших составляет 214 тыс. 992 человека.