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Здравоохранение 01.01.2021 16:43

В РФ более 27 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 536 пациентов скончались

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в первый день нового года в РФ составил 27 тыс. 039 случаев, умерли за сутки 536 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 27 тыс. 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 080 (15,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По-прежнему в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 5 тыс. 907 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался. При этом количество выздоровевших пациентов превысило число заразившихся: в Москве из больниц было выписано 6 тыс. 334 человека.

На втором месте по количеству суточных выявлений коронавируса идет Санкт-Петербург - 3 тыс. 746 новых случаев, и он "лидирует" по количеству подтвержденных летальных исходов - 75. На третьем месте Московская область - 1 тыс. 568 случаев COVID-19 за сутки.

Наименьший прирост заболеваемости отмечен в Тыве, в Чукотском АО и Еврейской автономной области.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 186 тыс. 336 случаев коронавирусной инфекции (+0,9%), 57 тыс. 555 умерших и 2 млн 580 тыс. 623 выписанных, в том числе 25 тыс. 798 выписаны за последние сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]