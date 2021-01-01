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СНГ 01.01.2021 17:43

Российская армия в новом году примет участие в девяти международных учениях - Минобороны

Сухопутные войска России в 2021 году проведут ряд совместных учений, в том числе с армиями Алжира, Индии и Пакистана, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках международного военного сотрудничества в 2021 году спланировано проведение девяти совместных учений с подразделениями сухопутных войск Вооруженных сил РФ и подразделений национальных армий иностранных государств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Монголии состоится российско-монгольское военное учение "Селенга-2021".

"В Российской Федерации на полигонах трех военных округов спланировано проведение шести двусторонних учений: российско-алжирское военное учение, российско-индийское военное учение "Индра-2021", российско-пакистанское военное учение "Дружба-2021", российско-лаосское военное учение "Ларос-2021", российско-вьетнамское военное учение танковых подразделений и российско-ланкийское военное антитеррористическое учение", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны РФ, на территории России пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021" и совместное учение с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2021".

"В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований. Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, УЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]