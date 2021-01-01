Грузия в 2021 году намерена увеличить импорт природного газа из Азербайджана на 8,1%

Грузия, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет его импорта, в 2021 году намерена увеличить объем его поставок в страну на 6,8% - до 2 млрд 729,8 млн кубометров.

Согласно утвержденному Минэкономразвития Грузии балансу природного газа на 2021 год, опубликованному в пятницу на сайте "Законодательного вестника" республики, основным его поставщиком остается Азербайджан, откуда предусматривается получить 2 млрд 518,7 млн куб. м, что на 8,1% больше, чем в 2020 году.

В том числе от компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планируется получить 1 млрд 504 млн куб. м газа (рост на 4,4%), а в рамках проекта "Шах-Дениз" - 1 млрд 14,7 млн куб. м (рост на 14,2%).

Импорт газа из России в этом году, как и в 2020 году, прогнозируется в объеме 200 млн кубометров.

Собственная добыча природного газа в Грузии ожидается в объеме 11,1 млн кубометров - на 2,8% больше, чем в 2020 году.

Потребление в республике природного газа годовым балансом определено в объеме 2 млрд 694,8 млн куб. м (рост на 6,6%).

В частности, так называемый "социальный газ" составляет 1 млрд 795 млн куб. м (рост на 6,9%). Из этого объема на газоснабжение населения предусматривается направить 1 млрд 130 млн куб. м (рост на 3,8%), на выработку электроэнергии на теплоэлектростанциях страны - 665 млн куб. м (рост на 12,6%). "Коммерческий газ", поставляемый предприятиям и организациям, планируется в объеме 899,8 млн куб. м (на 6,1% больше, чем в 2020 году).

Потери при транспортировке газа в 2021 году оцениваются в 35 млн куб. м против 29,7 млн куб. м в минувшем году (на 15,1% больше).