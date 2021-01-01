Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе

Гражданин Азербайджана утром 1 января подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.
«Утром 1 января гражданин Азербайджана Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 года рождения ) подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района. В результате он получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги», - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.
По факту прокуратура Физулинского района приступила к расследованию.
Б.Рустамбеков
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