Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе

Гражданин Азербайджана утром 1 января подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

«Утром 1 января гражданин Азербайджана Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 года рождения ) подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района. В результате он получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги», - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту прокуратура Физулинского района приступила к расследованию.

Б.Рустамбеков