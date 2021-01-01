Менее половины поляков хотят вакцинироваться от коронавируса - опрос

По меньшей мере 41% граждан Польши намерен поставить себе вакцину против коронавируса COVID-19, следует из результатов опроса компании Social Changes для сайта WPolityce.

В ходе предыдущего опроса на 8% меньше поляков собирались сделать себе прививку.

При этом среди тех, кто намерен привиться от COVID-19, порядка 20% уже твердо определились, что сделают это, а 21% только планирует это.

Еще не менее 39% опрошенных заявили, что не хотят ставить вакцину, (неделю назад - 44%), а 20% пока не определились.

Власти Польши дали старт национальной программе вакцинации, в рамках которой первыми вакцину получат медицинские работники, затем - пожилые люди и учителя. Остальные категории граждан смогут вакцинироваться с 15 января.