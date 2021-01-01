Порядка 140 республиканцев попытаются возразить в Конгрессе против голосования коллегии выборщиков

По меньшей мере, 140 республиканцев могут попытаться возразить на совместном заседании двух палат 6 января в Конгрессе США против результатов голосования коллегии выборщиков, подтвердивших победу Джо Байдена на выборах президента, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Канал CNN разговаривал с двумя конгрессменами-республиканцами, и, по их словам, порядка 140 их однопартийцев намерены выступить против утверждения результатов состоявшихся в ноябре выборов в Конгрессе США.
Так, среди тех, кто публично объявил, что проголосует против результатов голосования коллегии выборщиков на следующей неделе, член палаты представителей Мо Брукс из Алабамы, Джоди Хайс из Джорджии, Джефф ван Дрю из Нью-Джерси и Джо Уилсон из Южной Каролины. Кроме того, к ним присоединились восемь республиканцев из Пенсильвании, они в четверг объявили о своих намерениях в совместном заявлении.
Среди тех, кто также недавно объявил о намерении возразить на заседании в Конгрессе, члены палаты представителей Марджори Тейлор Грин из Джорджии, Мэдисон Коуторн из Северной Каролины, Лорен Бойберт из штата Колорадо и Дайан Харшбаргер из Теннесси.
На этой неделе сенатор-республиканец из Миссури Джош Хоули стал первым сенатором, который заявил о намерении возразить на заседании обеих палат Конгресса. Его позиция в данном случае важна. Если в такой ситуации возражение поступает хотя бы от одного представителя Сената и одновременно - от одного члена Палаты представителей во время совместного заседания, то палаты разделяются и обсуждают, стоит ли поддерживать возражение.
Таким образом, республиканцы в Конгрессе могут, как минимум, на несколько часов затянуть процедуру утверждения результатов президентских выборов. Однако, по оценкам CNN, их попытки практически не имеют шансов повлиять на результаты.
Утверждение результатов голосования коллегии выборщиков в ходе совместного заседания двух палат - это официальная процедура, закрепляющая победу на выборах одного из кандидатов, в данном случае Джо Байдена. Заседание запланировано на 6 января.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ранее призывал своих однопартийцев не выдвигать возражений, поскольку он считает, что это не принесет плодов, а лишь затянет процесс, по итогам которого многие республиканцы все равно вынуждены будут проголосовать против Дональда Трампа.
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