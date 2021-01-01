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Дальнее зарубежье 01.01.2021 20:38

Франция ужесточает ограничения из-за COVID-19 в нескольких регионах

Власти Франции приняли решение об ужесточении ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19, в ряде регионов, передают в пятницу европейские СМИ.

Так, в некоторых частях страны, на востоке, а также в Приморских Альпах, где расположен город Ницца, комендантский час теперь будет начинаться не с 20:00, а с 18:00. На ужесточении ограничительных мер настаивали мэры городов, где система здравоохранения с трудом справляется с наплывом заболевших коронавирусом в больницах.

В новогоднюю ночь по всей стране действовал комендантский час с 20:00, и порядка 130 тыс. полицейских обеспечивали безопасность на улицах. В целом обстановка была спокойной, но не обошлось без инцидентов.

В частности, столкновения произошли на северо-западе Франции между полицейскими и участниками подпольной вечеринки. Порядка 2,5 тыс. человек собрались в Льероне в пустом товарном складе и устроили рейв-вечеринку. Участники мероприятия не хотели расходиться по доброй воле, они бросали в сотрудников правопорядка камни и бутылки, подожгли их автомобиль.

В прокуратуре открыли расследование по делу о незаконной организации музыкальной вечеринки и столкновений с полицейскими, которые находились при исполнении служебного долга.

Аналогичную вечеринку полиция прервала и в Марселе, там, однако, собрались 300 человек, половине из них вынесены предупреждения, а трех предполагаемых организаторов задержали.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]