В Азербайджане зафиксировано 341 случай COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 341 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 219,041 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 064 случаев заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 29 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 670.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 188,28 тыс. человек (+3 858 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 тыс. 91 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4 473 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 199,939 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков